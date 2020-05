Coronavirus, il bollettino del 9 maggio: morti di nuovo sotto quota 200. Ospedali e terapie intensive, la curva crolla

09 maggio 2020 a

a

a

Il numero dei decessi da coronavirus scende sotto quota 200 per la prima volta dopo molti giorni. Stando al bollettino della Protezione civile, sono 194 i morti nelle ultime 24 ore, che fanno salire il totale a 30.395 vittime. Sale a 218.268 il numero degli italiani contagiati, con un aumento di 1.083 nuovi casi, numero in calo rispetto ai 1.327 di ieri e ai 1.401 di giovedì. I guariti di oggi sono 4.008 (ieri 2.747) per un totale di 103.031., e continua, dunque, a scendere il numero delle persone attualmente positive: oggi sono 84.842 unità (-3.119 rispetto a ieri quando si era registrato un -1.663). Prosegue inoltre il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario si sono ridotti di altre 802 unità (ieri di 538) per un totale di 13.834, mentre i pazienti in terapia intensiva sono oggi 1.034, 134 in meno di ieri quando il calo era stato di 143 unità. In isolamento domiciliare si trovano attualmente 69.974 positivi (ieri erano 72.157).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.