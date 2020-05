Silvia Romano, tam tam su internet: "E' incinta?". Le rotondità sospette e quelle carezze sulla pancia

10 maggio 2020 a

Tam tam sui canali social. Domanda: "Ma Silvia Romano è incinta?". A far discutere ci sono due elementi che si vedono chiaramente nel video postato su Twitter dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: Silvia indossa il vestito tipico islamico, molto largo, che però non riesce a nascondere una rotondità sospetta. Secondo: come fanno spesso le donne in gravidanza, la giovane cooperante milanese continua ad accarezzarsi la pancia. Solo una coincidenza? Può essere. Ma intanto il popolo social è scatenato. C'è chi teme che qualcuno possa averla violentata, chi invece pensa che durante la prigionia si sia innamorata, convertita e di conseguenza sia rimasta incinta. C'è chi poi si infuria per le illazioni. Di sicuro, il caso fa molto discutere.

