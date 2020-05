Fase 2, addio autocertificazione dal 18 maggio: ma per i congiunti fuori regione non c'è speranza

13 maggio 2020 a

Da lunedì 18 maggio molto probabilmente non servirà più l’autocertificazione per spostarsi all’interno della propria regione di residenza. È quanto ha appreso l’Adnkronos da fonti di governo, anche se prima del fine settimana difficilmente ci saranno comunicazioni ufficiali sul prossimo Dpcm. E così il foglio di carta che ci ha accompagnato nei mesi di lockdown è destinato a sparire, ma non del tutto: rimarrà infatti in uso per chi si sposta da una regione all’altra. Proprio questo tipo di movimenti rimane sotto stretta osservazione e alimenta polemiche non indifferenti. La critica maggiore che viene mossa all’esecutivo è la seguente: qual è il senso di concedere la libera uscita all’interno del territorio e mantenere invece il blocco totale tra le regioni, soprattutto tra quelle a basso contagio? Sui social la protesta è vibrante, soprattutto per quanto riguarda i congiunti fuori regione: sa tanto di beffa vedere persone uscire liberamente e altre costrette a soffrire lontane dai propri affetti solo perché il governo è troppo stupido o pigro per fare le cose per bene. Una delle poche certezze è proprio il fatto che i confini regionali non riapriranno prima di giugno e probabilmente gli spostamenti riguarderanno soltanto le regioni limitrofe o accomunate dallo stesso grado di (basso) rischio di contagio.

