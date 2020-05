Coronavirus, i ventilatori donati dalla Russia all'Italia sono difettosi: prendono fuoco, morte 6 persone

13 maggio 2020 a

I ventilatori Aventa-M sono stati donati da Vladimir Putin all’Italia, ma sono proprio il modello che è appena stato sospeso oggi dal servizio federale russo di sorveglianza sanitaria. A quanto risulta, le macchine incriminate non sarebbero ancora state distribuite negli ospedali italiani e si sarebbe quindi evitato il peggio, dato che sei persone sono morte a causa di incendi scoppiati proprio per questi apparecchi. Il modello incriminato è quello prodotto in Russia dopo il primo aprile: stando alle fonti dell’Ansa che hanno visionato il dossier del Roszdravnadzor, circa il 30% delle macchine offerte in qualità di aiuti sanitari da Putin all’Italia rientrerebbe in questa categoria. Secondo Interfax, anche i ventilatori forniti agli Stati Uniti sono degli Aventa-M e per questo gli americani hanno sospeso il loro utilizzo subito dopo la notizia degli incendi a Mosca e San Pietroburgo.

