Coronavirus, il bollettino del 15 maggio: crollano i positivi e aumentano i guariti, ma in Lombardia la metà dei morti

Calano i contagi e aumentano i guariti dal coronavirus, ma a preoccupare è sempre la Lombardia. Sono 299 in più i casi positivi nella regione-focolaio e 115 i nuovi decessi. Praticamente, quasi la metà delle vittime in tutta Italia, 242 (31.610 il dato complessivo dall'inizio dell'emergenza). Secondo il bollettino della Protezione civile, il numero totale di attualmente positivi è di 72.070, con una decrescita di 4.370 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 808 sono in cura presso le terapie intensive (47 pazienti in meno rispetto a ieri), 10.792 persone sono ricoverate con sintomi (-661) e 60.470 persone, pari all'84% degli attualmente positivi, in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.



