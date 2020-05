Fase 2, l'Italia riapre i confini con l'Europa il 3 giugno. Misura estrema per salvare estate e turismo

15 maggio 2020 a

Non solo spostamenti tra regioni. Dal 3 giugno l'Italia riaprirà le frontiere per accogliere i turisti provenienti dai paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen, compresi Svizzera e Principato di Monaco. Nessuna quarantena obbligatoria per chi entra nel nostro Paese, riporta Repubblica.it: una misura "estrema" per non far morire il settore turistico. Sarà’ lAgenzia Ue per le malattie, spiega ancora Repubblica, "a mappare il territorio europeo e a bloccare il flusso di viaggiatori tra aree con una alta densità del contagio". Chiuse invece almeno fino al 15 giugno tutte le frontiere europee esterne, ovvero con il resto del mondo. Sarà la Commissione Ue, a metà giugno, a decidere se sospendere o prolungare il blocco.

