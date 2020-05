Coronavirus, il bollettino del 16 maggio: Lombardia, è boom di contagi. I morti sono 153, ai minimi dal 9 marzo

16 maggio 2020 a

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia, 875 contro i 789 di ieri, per un totale di 224.760 persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia. Un dato condizionato dal +100 registrato in Lombardia, da 299 a 399 nuovi casi in un giorno. Ma si registra un netto calo dei decessi, 153 oggi contro i 242 di ieri e i 262 di giovedì. Era dal 9 marzo che non si registrava un dato più basso (allora furono 97, per schizzare a 168 il giorno dopo). Le vittime totali sono 31.763. Secondo i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile, cala rispetto a ieri il numero di guariti, 2.605 contro i 4.917 di 24 ore fa, 122.810 in tutto. Per effetto di questi dati, continua la discesa degli attualmente positivi: -1.883 oggi, per un totale che scende a 70.187. Prosegue anche la riduzione dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 392 in meno, 10.400 totali, mentre le terapie intensive scendono quota 800 attestandosi a 775 (-33). 59.012 sono le persone in isolamento domiciliare. Infine, ancora alto il numero di tamponi eseguiti, 69.179 contro i 68.176 di ieri.



