Giuseppe Conte, la falla nel decreto sulla Fase 2: "Incontri in casa, nessuna limitazione al numero di amici o congiunti"

Una falla nel decreto o una follia di governo? Spulciando nella legge sulle riaperture si scopre che dal 18 maggio resta il divieto di assembramenti in luoghi pubblici, ma sono consentiti gli incontri privati con congiunti e amici. Questo vuol dire, nota il Corriere della Sera, "che all'interno delle case non c'è limitazione al numero di persone che si possono ospitare". Scelta piuttosto singolare, visto che per settimane ci hanno avvertito che il rischio, per la Fase 2, sarebbe stato quello di portarci il coronavirus tra le 4 mura domestiche, dopo 2 mesi di lockdown e isolamento forzato. La distanza di sicurezza, immaginiamo, si andrà a far benedire.

In fondo di aveva visto giusto Osho, in una sua vignetta satirica sul premier Giuseppe Conte. Fase 2? "Fate un po' come caz*** ve pare". Eggià, perchè a questo punto, come sototlinea ancora il Corsera, tutto è affidato "alla responsabilità individuale dei cittadini con la raccomandazione di rispettare le distanze e comunque di indossare la mascherina se in queste occasioni si incontrano persone con patologie oppure anziane".

