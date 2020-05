Coronavirus e Fase 2, la stangata: ondata di rincari, il conto è di 536 euro all'anno

20 maggio 2020 a

Con l'inizio della Fase 2 e la riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri, i prezzi non sono quelli del pre-quarantena. Lo denuncia il Codacons, che già nei giorni scorsi aveva paventato il pericolo di una stangata da ben 536 euro annui per famiglia. I rincari maggiori sono quelli dei bar. Il prezzo del caffè al bancone registra infatti un aumento dal 20 al 50% nelle grandi città: stando alle segnalazioni, a Roma, dove l'espresso costava in media 1,10 euro, sale a 1,50, a Firenze da 1,40 a 1.70, a Milano addirittura da 1,30 a 2 euro, quasi il doppio. Ma anche i parrucchieri non sono da meno: il costo medio di un taglio da 20 euro sale a 25 euro, idem per quanto riguarda shampoo, messa in piega e trattamenti. Gli aumenti sono legati alle misure di sicurezza dei locali legate ai protocolli governativi.

Ma anche la spesa al supermercato aumenta: dagli alimenti ai disinfettanti tutto è aumentato tanto che l'Antitrust aveva già avviato un' indagine sugli operatori della grande distribuzione. La tabella dell' Istat sui prezzi al consumo del 15 maggio certifica un aumento della frutta del 4% e delle bevande alcoliche del 2.

