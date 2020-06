Coronavirus, primo caso sospetto a Codogno nel giorno della riapertura del pronto soccorso

04 giugno 2020 a

Torna il coronavirus a Codogno? Due giorni dopo la visita di Sergio Mattarella in occasione del 2 giugno, nel comune simbolo dell'epidemia in Italia, un primo paziente sospetto Covid-19 è entrato in ospedale, che ha riaperto proprio oggi, giovedì 4 giugno, dopo la chiusura del 21 febbraio. Il paziente è stato immesso in un percorso dedicato che lo isola dagli altri malati: in tutto, da che ha riaperto, sono sette i cittadini che hanno chiesto soccorso alla struttura di Codogno. Come detto, il pronto soccorso era stato chiuso nella notte tra il 20 e il 21 febbraio scorso, dopo l'accertamento del primo caso di coronavirus in Italia. Alla riapertura erano presenti i vertici della Asst di Lodi e i dirigenti, oltre al sindaco Francesco Passerini.

