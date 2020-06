Coronavirus, il bollettino del 20 giugno: contagi stabili, 49 le vittime. Resta il nodo-Lombardia

20 giugno 2020 a

Numeri sostanzialmente stabili nel bollettino della Protezione Civile sul coronavirus nella giornata di sabato 20 giugno. Nelle ultime 24 ore si registrano 262 nuovi positivi e 49 vittime, due dati leggermente superiori a quelli del giorno precedente. I guariti salgono di 546 unità e gli attualmente positivi scendono di 331 unità. Fari puntati sulla Lombardia, che resta sempre il centro del problema per l'Italia: 165 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, di cui 102 in seguito ai test sierologici. In Lombardia sono stati effettuati poco più di 9mila tamponi. A livello nazionale calano ancora le persone in terapia intensiva dopo la lieve risalita di due giorni fa: in totale sono 152 in tutta Italia, 54 dei quali in Lombardia.

