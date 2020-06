Le donne italiane sposano i masai perché sono "più caldi e sensibili"

23 giugno 2020 a

Per amore sono disposte a dormire su pelli di mucca, tra sterco di vacca e capanne in fango sperdute in mezzo alla savana. Rinunciano a ogni confort di casa propria, si adeguano a parlare la lingua nilotica, alcune si sottomettono in parte al maschio come vuole la loro tradizione. Spesso vendono proprietà e beni pur di inseguire il loro sogno d'amore africano con il masai di turno. Sono le donne italiane di ogni età o ceto sociale, rapite dal fascino selvaggio dei masai. Aspiranti spose colpite prima dal mal d'Africa e in seguito dal mal d'amore. Relazioni diverse - dicono -, rispetto al classico e diffuso turismo sessuale d'oltre oceano, che vede spesso questi giovani masai accoppiarsi con le turiste straniere in cambio di pochi soldi chiesti a fine vacanza. Le loro storie sono nate quasi tutte durante una vacanza in Kenya o nel nord della Tanzania, a Zanzibar come a Tanga, tra un safari e un soggiorno turistico a casa degli ospitali pastori o cacciatori masai. E finiscono per sposarsi tra il verde e la polvere della foresta, in abiti lunghi e colorati, seduti su due sgabelli di legno adagiati sopra a una pelle di mucca, circondati da decine di masai e di altre tribù. E con l'uccisione finale di una grande capra cucinata con riso e polenta bianca prima di dare il via a canti, balli e salti che terminano all'alba del giorno dopo.



Si divide tutto - Se ne contano a centinaia di storie come quella di due toscane, Ilaria e Cristina, raccontate da Vanity Fair che si sono unite ad un masai e che per amore sono andate a vivere in Africa. Ilaria, 27 anni, di Pistoia, ha conosciuto il suo attuale compagno anni fa. Ha iniziato a fare la cuoca lì, guadagnando poco. Viveva in Africa con il suo masai col quale divideva tutto, anche i soldi per la spesa. Ora lavorano entrambi in Italia. «Lui fa l'aiuto cuoco in Italia», racconta. «È un tipo molto simpatico, si è fatto molti amici e sa che la vita a Zanzibar è dura». Ilaria non vuole vivere in Africa, è troppo difficile con una figlia. Ma entrambi tornano lì, ogni anno, a trovare i parenti di lui. Praticamente vivono nove mesi in Italia e tre in Africa. «Quando vado là», chiosa, «vado a controllare le mucche al pascolo, lavoro l'orto e vado a prendere l'acqua nei pozzi come tutte le donne dei masai». Cristina, 33 anni, di Massa, invece ha venduto tutto e ora fa la spola tra Italia e Africa. Vivono in un villaggio masai, senza acqua e luce corrente. Si cucina a lume di una torcia e si mangia tutti insieme, disposti a cerchio. Il bagno è la foresta, per arrivare al villaggio prende un minibus strapieno, tra galline e capre, e poi fa altri 40 minuti in moto per raggiungere la sperduta savana. «Il mio sogno è quello di andare a vivere definitivamente a Zanzibar», spiega. «La mia storia è iniziata con una settimana di vacanza - continua -, mi sono innamorata, sono tornata altre due volte e poi nove mesi dopo il mio primo viaggio ho venduto la mia casa, ho lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato in una sartoria e sono partita con un biglietto di sola andata». Cristina è rimasta poi incinta e racconta fiera di aver portato sua figlia nella savana. Il paragone viene spontaneo: qual è il segreto del fascino selvaggio dei masai, al di là dei loro muscoli tonici color cioccolata e quasi scolpiti? «Sono più caldi rispetto agli uomini italiani», precisa a Libero senza indugi Cristina Valcanover, 50 anni, di Trento, impiegata pubblica in provincia, da 5 anni sposata con Willy Ole Soipei, un masai di dieci anni più giovane col quale ha aperto una agenzia e organizza viaggi e soggiorni per italiani in Tanzania.



Il fidanzamento - «Ci siamo conosciuti dieci anni fa», ricorda Cristina, «durante la mia prima vacanza in Africa. Ero con i miei genitori e siamo stati ospiti dei masai. Lì ho conosciuto Willy ma non è stato un colpo di fulmine. Mi sono innamorata piano piano. All'inizio avevo dubbi, per la distanza geografica, per l'età. Ma per loro l'età non ha importanza. E infatti non festeggiano i compleanni, ma solo le nascite. Sono tornata più volte da lui, prima di fidanzarmi. Ci siamo sposati con due riti diversi, prima in Comune e poi sulla costa di Dar es Salaam, nella casa della savana, con rito masai e con una cerimonia delle loro, indimenticabile. Come regalo di nozze ho avuto braccialetti e una collana di pietre». Cristina e Willy da qualche mese vivono a Trento, dove sono stati bloccati per via del Coronavirus. «Speriamo di poter ripartire presto», sospira Cristina. «Avevamo tante prenotazioni di italiani e stranieri (inglesi e tedeschi, ndr) fino a febbraio 2021, dovevano venire a casa nostra vicino a Tanga - aggiunge - e abbiamo dovuto far slittare tutto. Li ospitiamo noi, in quella che una volta era una stanzetta con bagno e che oggi io e mio marito abbiamo trasformato in più locali per turisti. All'inizio anch' io ho dormito in una capanna. Willy mi aiuta in questo lavoro, anche se lui in realtà sta studiando per diventare psicologo per aiutare le donne vittime di infibulazione». Quando è in Africa, Cristina, che dopo la scomparsa dei genitori a Trento oggi ha una sorella e una nipote, si sente libera e vive all'occidentale. «Se ho voglia di mettere la minigonna la indosso, se ho voglia di vestire i loro lunghi e colorati abiti lo faccio. Ovvio che i primi tempi cercavo di non truccarmi troppo, per rispettare le loro usanze. Ma la cosa non mi pesava». «Certo che posso uscire con le amiche e bere». Risponde decisa per ribadire la sua inviolata libertà. E dopo averci confidato che altri masai forse sono diversi, e che la donna che cucina e cura l'uomo che lavora non si sente sottomessa ma anzi, «è felice e serena», conclude: «Mio marito non è geloso, si fida. È sensibile, dolce, ora che conosce l'italiano ogni giorno mi scrive biglietti e non manca mai di farmi sentire quanto sono importante per lui. Tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, nonostante le battute ironiche di gente cinica che pensa male. Ora ho solo un sogno: trasferirmi in modo definitivo in Africa, a casa nostra».

