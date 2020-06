Papa Francesco in Lombardia per omaggiare le vittime del Covid? Retroscena: no all'incontro con Salvini

23 giugno 2020 a

Il rapporto tra Matteo Salvini e Papa Francesco è ai minimi termini, anzi non esiste proprio e di fatto non è mai esistito. Quando nel giugno del 2019 lo staff del leghista provò a tentare un incontro dalla Santa Sede arrivò una murata clamorosa: "Nessun incontro previsto". E per rafforzare il concetto, pochi mesi dopo il Papa ha concesso al successore di Salvini al Viminale, Luciana Lamorgese, un incontro particolarmente cordiale. Incassato quattro mesi fa lo schiaffo dell'incontro Lamorgese-Bergoglio,

Salvini nel frattempo ha messo al lavoro diplomatico con gli ambienti della Santa Sede alcuni senatori di fiducia ultracattolici che però sono visti come fumo agli occhi in Vaticano. Ma un dato sembra certo: il Papa andrà forse anche in Lombardia a rendere omaggio alla terra più colpita dal Covid in Italia, ma chi scrive, sottolinea Italia Oggi, di "Chiesa che apre alla Lega", conosce molto poco delle dinamiche di oltretevere.

