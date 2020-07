Magistratura, l'ex pm di Trani Antonio Savasta condannato a 10 anni: indagini e processi truccati per denaro

09 luglio 2020 a

Antonio Savasta è stato condannato a 10 anni. L’ex pm di Trani è accusato di aver fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, che avrebbe gestito insieme all’ex giudice Michele Nardi. Oltre a Savasta, al terme del rito abbreviato sono arrivate condanne anche per il sostituto procuratore Luigi Scimè (4 anni), per gli avvocati Ruggiero Sfrecola (4 anni e 4 mesi) e Giacomo Ragna (2 anni e 8 mesi) e per l’immobiliarista Luigi Dagostino (4 anni). Il giudice ha sostanzialmente accolto le richieste dell’accusa, che ha escluso l’attenuante della collaborazione offerta dal magistrato, che nel marzo 2019 gli aveva consentito di lasciare il carcere e di essere trasferito agli arresti domiciliari, dove si trova tuttora. Secondo i pm di Lecce, Savasta insieme a Tardi si occupava del sistema finalizzato a pilotare indagini e processi in cambio di denaro e altre utilità versati da imprenditori.

