Osseynou Sy condannato a 24 anni di carcere: aveva dirottato lo scuolabus di studenti a San Donato Milanese

La Corte d'Assise di Milano ha condannato Osseynou Sy a 24 anni di carcere per sequestro aggravato dalle finalità terroristiche, strage, incendio, lesioni e resistenza. Sy il 20 marzo 2019 ha dirottato un bus con a bordo 50 studenti della scuola media Vailati di Crema, due professori e una bidella, all'altezza di San Donato Milanese. Il bus, fermato dai carabinieri alle porte di Milano, aveva preso fuoco mettendo a rischio la vita dei passeggeri, salvati dai miliari.

La Corte, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha riconosciuto a Sy le attenuanti generiche e lo ha interdetto dai pubblici uffici. Gli stessi pm Alberto Nobili, a capo del pool antiterrorismo della procura di Milano, e Luca Poniz avevano sollecitato una condanna a 24 anni e chiesto per l'autista 48enne le attenuanti generiche. I giudici hanno riconosciuto anche risarcimenti a titolo di provvisionale pari a 25mila euro per ognuno dei ragazzi che si sono costituiti parti civili tramite i loro genitori, ai quali è stato riconosciuto un risarcimento di 3mila euro ciascuno. Sy ha assistito impassibile alla lettura della sentenza, in aula anche alcuni dei ragazzi sequestrati.



La Lega aveva chiesto l'ergastolo per l'autista-terrorista. "Il silenzio rende complici - accusa il consigliere regionale Federico Lena -. Lo dice a sua discolpa il senegalese Sy che, nei suoi sproloqui anti-Salvini, adesso si esprime come i centri sociali. Che qualcuno l'abbia ammaestrato a dovere? Sia come sia, la 'risorsa' che ha pianificato un atto dimostrativo sequestrando un bus con 51 ragazzini cremaschi, atto che possiamo ben immaginare come sarebbe finito se non fosse stato per l'intervento delle autorità, farebbe meglio a stare zitto". "Lui sequestra un autobus e la colpa sarebbe di Salvini? Di fronte a simili vaniloqui, dato che è stato appurato che non è affatto incapace di intendere e volere, l'unica è condannarlo il prima possibile all'ergastolo e chiudere una volta per tutte questa brutta storia", conclude il consigliere leghista.

