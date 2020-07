Fials, Giuseppe Carbone: "Assunzioni e mobilità di infermieri nella sanità pugliese prima delle elezioni regionali"

18 luglio 2020 a

Finalmente si risveglia dal torpore di questi mesi la Regione Puglia, che dà l’avvio, tramite l’Asl di Bari, all’iter del concorsone regionale per l’assunzione di 566 infermieri per mobilità interregionale e 566 infermieri per procedura concorsuale, rivolti a tutti coloro che sono in trepida attesa di occupazione stabile nelle Aziende Sanitarie Pugliese.

Così esordisce Giuseppe Carbone, Segretario Generale FIALS, dopo aver sostenuto con fervore la immediata esecutività degli atti da parte dell’Asl Bari che nella giornata di ieri, con proprie delibere, ha nominato le commissioni esaminatrici per dare seguito alle procedure concorsuali e alla graduatoria della mobilità interregionale.

La FIALS, commenta Carbone, come sempre è a favore delle migliaia di professionisti pugliesi in servizio a tempo indeterminato, molto spesso in aziende sanitarie del nord Italia e che da anni aspettano di rientrare in regione per ricongiungersi con i familiari.

Certamente, conclude il leader della FIALS, non abbassiamo la guardia e chiediamo che si proceda con celerità e prima delle elezioni regionali alle dovute assunzioni e procedure di mobilità, in modo da dare concretezza alle migliaia di professionisti della sanità in attesa di orizzonti più vicini.





