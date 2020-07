Coronavirus, il bollettino del 26 luglio: diminuiscono i contagi, stabili i morti. Terzo giorno senza vittime in Lombardia

26 luglio 2020 a

Scende il numero dei nuovi positivi in Italia: dai 275 di ieri, se ne registrano infatti 255, mentre resta invariato il numero dei morti, 5. I guariti nelle ultime 24 ore sono 126. Il numero totale di attualmente positivi sale dunque a 12.565, con un incremento di 123 assistiti rispetto a ieri. Leggero calo di contagi in Lombardia: sono infatti 74 (il numero maggiore in Italia)i nuovi casi (contro i 79 di ieri). Zero però i morti, dato che spinge all'ottimismo l'assessore lombardo al Welfare Gallera: "Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza".

Nelle altre due regioni sotto la lente di ingrandimento: nel Lazio si registrano oggi 19 casi e due decessi. Di questi cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh e tre dall'India. Superata quota 600 mila tra test sierologici e tamponi eseguiti. In Emilia Romagna si contano 61 nuovi casi, tra cui 40 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali, e una vittima, una donna di Forlì.

