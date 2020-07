Daniela Santanchè, il video degli immigrati che minacciano di morte i carabinieri: "Le risorse che ci pagheranno la pensione?"

30 luglio 2020 a

Insulti, minacce, urla selvagge, tentate aggressioni. Nonostante i carabinieri. Anzi, anche i carabinieri vengono minacciati, apostrofati, insultati. Ogni appello alla tranquillità non viene ascoltato, passanti e persone sono nel panico. "Devi morire, pezzo di m***, vaffa***". Un video impressionante, che mostra un gruppo di immigrati completamente fuori controllo, minacciosi, spaventosi, incontenibili. Un video rilanciato da Daniela Santanchè su Twitter, che commenta con toni durissimi: "Eccole le risorse boldrinane... Ma davvero la sinistra vuole convincerci che questi violenti ci pagheranno le pensioni? Che facce di bronzo! Io non me la bevo, voi amici?", conclude la Santanchè.

