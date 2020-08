Coronavirus nel resort di Santo Stefano alla Maddalena: 21 positivi su 300 test, 470 in quarantena e tentativi di fuga

19 agosto 2020 a

Si aggrava il bilancio dei contagiati nel resort Uvet all'isola Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena in Sardegna: sono ora 21 le persone risultate positive al coronavirus su 470 messi in quarantena tra ospiti e personale. L'allarme è scattato dopo che un dipendente della struttura, un pianista romano di 60 anni, aveva manifestato i sintomi del Covid. I 21 contagiati sono il risultato dei primi 300 test realizzati e il dato appare buono, "inferiore al 10%" del totale. La quarantena è "dinamica", gli uomini e le donne possono muoversi liberamente nel resort ma non possono lasciare il villaggio. Appena avuta la notizia del contagio, ieri una coppia ha cercato la fuga per arrivare all'aeroporto di Olbia ma è stata fermata dalle forze dell'ordine. Come riporta il Corriere della Sera, alcuni proprietari di gommoni hanno denunciato una richiesta di noleggio proveniente dal resort per un trasporto a Palau e da lì dirigersi a un aeroporto.

