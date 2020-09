Coronavirus, eccezionale annuncio della Ue: "Vaccino in Europa entro novembre". Per ogni Paese 300 milioni di dosi

03 settembre 2020 a

Il vaccino contro il coronavirus potrebbe arrivare anche in Italia entro novembre. La notizia clamorosa arriva dalla Commissione europea che accelera sul vaccino anti Covid-19. I membri della Ue dovrebbero dunque riceverlo entro novembre. L'indiscreto dall'agenzia Ansa e rimbalzato sui siti spiega che la prima disponibilità del vaccino noto come Oxford sarà appunto prima dell'arrivo dell'inverno. La Commissione europea ha firmato un contratto che consente ai Paesi membri dell'Unione europea di acquistare 300 milioni di dosi con l'opzione di altre 100.

"Stiamo investendo molto sul vaccino perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l'Italia, l'Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando. Abbiamo costruito un'alleanza, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini e siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza a Scala (Salerno) dove sta partecipando alle celebrazioni in memoria del Beato Gerardo Sasso.

