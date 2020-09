Coronavirus, bollettino 4 settembre: record di contagi dal 2 maggio, ricoveri in crescita costante

04 settembre 2020 a

La curva di contagi da coronavirus raggiunge il dato più alto dallo scorso 2 maggio. Il bollettino di venerdì 4 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.773 nuovi casi su 113.085 tamponi (nuovo record assoluto, ma ancora lontano dai 300mila giornalieri indicati come necessari da Andrea Crisanti). I morti sono 11 mentre i guariti sono 537: gli attualmente positivi sono saliti a 30.009 ma la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (28.371). Continua però la crescita costante dei numeri ospedalieri: i ricoverati con sintomi sono 1.607 (+102), mentre quelli in terapia intensiva sono 121 (+1). Per il secondo giorno consecutivo nessuna regione ha fatto registrare zero contagi, segno che ormai il virus è equamente diffuso in tutto il territorio nazionale, anche se per ora si conferma la scarsa gravità e l’ancora più bassa mortalità. La Lombardia è prima per nuovi casi giornalieri (337), seguita da Veneto (273), Campania (171), Lazio (171), Emilia Romagna (126) e Puglia (117). Da monitorare attentamente anche le situazioni di Toscana (99), Piemonte (82), Sicilia (78) e Sardegna (66).

