Coronavirus, chiuso il Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli: 10 pazienti positivi al test rapido

Panico da focolaio all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove nel pomeriggio il Pronto soccorso è stato chiuso a causa di dieci pazienti risultati positivi al coronavirus dopo un test rapido. Arrivati in ospedale per patologie diverse, i pazienti sono risultati tutti infetti e per questo i locali del Pronto soccorso sono stati subito isolati. Verranno sottoposti a sanificazione e riapriranno soltanto quando le operazioni verranno completate. Nel frattempo, i test rapidi sono stati estesi a tutto il personale del Pronto Soccorso.

La situazione in Campania non è buona, dal punto di vista dei contagiati: nei giorni scorsi si era registrato un aumento dei pazienti Covid-19 ricoverati nella palazzina M dell’ ospedale napoletano, anche se nessuno di loro è stato fino a oggi ricoverato in terapia intensiva o subintensiva.

