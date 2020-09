Norcia, filmati a luci rosse sul totem del comune: "Attacco hacker", le immagini che sconvolgono la cittadinanza

15 settembre 2020 a

Un caso sconvolge Norcia, dove su un totem informativo del comune sono stati trasmessi video e pubblicità di un celebre sito di filmati a luci rosse. Scontata la rabbia delle autorità per quanto accaduto nei pressi di porta Romana e Ascolana, due dei principali accessi alla città. Il comune, oltre ad aver stigmatizzato l'accaduto, parla di un possibile hackeraggio del sistema. E ancora, il Comune di Norcia fa sapere che "si tutelerà comunque in ogni sede per aver subito un grave danno di immagine, ribadendo che lo scopo dei totem era e rimane meramente quello informativo". E ancora, dal comune spiegano che "la ditta che si è occupata del servizio ed è fornitrice del software sta facendo tutte le verifiche del caso tra le quali quella per un possibile hackeraggio del sistema, che ha consentito la diffusione di video lesivi della sensibilità dei cittadini".

A spiegare quanto accaduto ci ha pensato Il Messaggero, che racconta come la pagina Facebook "Castelluccio di Norcia", che conta quasi 4mila followers, aveva dato conto per prima della vicenda: "Amanti del porno, tutti a Norcia". Dunque nell'annuncio si descriveva minuziosamente quanto poi si è visto in pubblica piazza. inizialmente si pensava ad uno scherzo, ma il successivo intervento del sindaco ha fugato ogni dubbio. Nicola Alemanno, di Forza Italia, ha parlato di "spiacevoli intrusioni nei sistemi informatici dei Totem informativi installati presso porta Romana e porta Ascolana". Il primo cittadino ha poi aggiunto che "il sistema ovviamente ha tracciato tutto e l'Amministrazione sta valutando gli estremi per agire nei confronti degli autori. La Ditta fornitrice ripristinerà il servizio al più presto", ha concluso il sindaco.

