Coronavirus, il bollettino: curva di contagi e morti stabile, ma occhio al trend dei ricoveri

È più o meno stabile la curva dei contagi in Italia. Il bollettino di martedì 15 gennaio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.229 nuovi casi su 80.517 tamponi analizzati, a fronte di 9 morti e 694 guariti. Continua a salire in maniera importante il numero degli attualmente positivi: sono 39.712, ma la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare (37.289). In aumento anche i dati ospedalieri, anche se rimangono sempre sotto controllo: i ricoverati con sintomi sono 2.222 (+100), mentre quelli in terapia intensiva sono 201 (+4). Non va sottovalutato il trend dei ricoveri, visto che nell’ultima settimana c’è stato un aumento di circa 100 unità al giorno. Per quanto riguarda le regioni, nessuna è a contagio zero: in sei sono in tripla cifra di nuovi casi, a partire dalla Lombardia (176), seguita da Liguria (141), Lazio (139), Campania (136), Emilia Romagna (125) e Veneto (115). Da tenere d’occhio anche le situazioni di Puglia (76) e Sicilia (77, dei quali 2 migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa).

