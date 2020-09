Livorno, la tragedia: bimbo di 4 anni investito e ucciso da uno scuolabus mentre era in bicicletta

16 settembre 2020 a

Un bimbo di 4 anni è stato travolto e ucciso da uno scuolabus. E' successo a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino in sella alla sua bicicletta sarebbe sbucato in strada tra le auto posteggiate vicino al marciapiede, quando è stato investito dallo scuolabus che stava arrivando in quel momento. A pochi metri di distanza c'era anche la madre del piccolo, che ha assistito alla tragedia.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, i traumi riportati erano troppo gravi. "Una fatalità incredibile, un dolore fortissimo. Ora non possiamo far altro che stringerci attorno a questa famiglia", ha commentato il sindaco della città Sandra Scarpellini.

