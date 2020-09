Coronavirus, il bollettino del 16 settembre: 1.452 nuovi positivi, salgono ricoveri e terapie intensive

16 settembre 2020 a

Sono 1.452 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in lieve aumento rispetto alla vigilia (1.229). Dodici i morti e 620 i dimessi. Questo il bilancio del bollettino di mercoledì 16 settembre rilasciato dal ministero della Salute. Attualmente il totale dei positivi nel nostro Paese ammonta a 40.532. Aumenta poi il numero di tamponi effettuati: 100.607 contro gli 80.517 di ieri 15 settembre. In leggero aumento, invece, i dati ospedalieri, con 63 nuovi pazienti ricoverati con sintomi, di cui 6 in terapia intensiva. Il maggior incremento di casi si registra in Campania (186), seguita da Lazio (165) e da Lombardia e Veneto (159). Raggiungono la tripla cifra di contagiati anche Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e Puglia (103).

