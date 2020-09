Foggia, matrimonio finisce in disgrazia: così prete, testimone e sposo finiscono in ambulanza prima del "sì"

18 settembre 2020 a

Lui si chiama Alessandro. Lei Alessia. Sono due ragazzi di Foggia. E il 12 settembre hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore sposandosi in chiesa. Non è stata però una cerimonia come le altre. Alessando si è sentito male ed è svenuto, non una ma due volte. Al punto da rendere necessario l'intervento dell'ambulanza che ha solo potuto accertare lo svenimento, aiutando il giovane a riprendersi. La foto qui sopra lo ritrae in ambulanza con il prete e il testimone di nozze. (Alessandro è quello in mezzo). Nel post ha scritto: «Festeggiamo la mia resurrezione, il nostro amore e la nostra felicità. Faceva caldissimo ed io non ho mai portato in vita mia giacca e cravatta... Mia moglie era bellissima... Ma a un certo punto, ho avvertito una strana debolezza».

