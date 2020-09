Claudio, figlio di Gigi D'Alessio, intercettazioni-choc e l'ipotesi in procura: "La Camorra prestava soldi a Claudio"

29 settembre 2020 a

Claudio D'Alessio, il figlio del cantante Gigi D'Alessio, avrebbe ricevuto dei prestiti dal clan camorristico Moccia. E' quanto emerge dall'inchiesta dei carabinieri e della Dda di Roma. In un'intercettazione D'Alessio parla con Marco Claudio De Sanctis, presidente del Mantova Football Club, lamentandosi con lui delle pressioni dei Moccia, dai quali avevano ricevuto denaro in prestito. "Se tu non blocchi un attimo la situazione e dai il tempo di respirare e di organizzarsi, qui non si andrà mai da nessuna parte, e quindi dico... cioè, non è che uno va a rubare la mattina che all'improvviso io ti posso chiudere... - afferma D'Alessio -. Serve un attimo di respiro, fammi lavorare, fammi fare e poi si stabilisce un piano di rientro". I Moccia, infatti, trattavano con almeno tre persone, incluso il figlio del cantante, che "necessitavano dei prestiti, pretendendo interessi variabili senza autorizzazione".

L'inchiesta ha portato a tredici arresti per una serie di reati che vanno dall'estorsione fino all'esercizio abusivo del credito. Con l'aggravante del metodo mafioso. Tra gli indagati ci sono Angelo e Luigi Moccia, che avevano scelto la capitale per i loro investimenti. E infatti le forze dell'ordine hanno sequestrato 14 ristoranti a Roma, la cui gestione era riconducibile ai membri del clan Moccia.



