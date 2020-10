Tg1, due positivi al coronavirus: panico in Rai, nessuna indicazione dalla direzione

01 ottobre 2020 a

Il coronavirus è arrivato anche al Tg1. Ci sarebbero due positivi tra gli impiegati della testata giornalistica, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Prima Pagina News. La situazione sarebbe allarmante e preoccupa non poco i giornalisti e gli impiegati che ogni giorno lavorano nella sede del Tg della Rai. Secondo l'agenzia, un impiegato avrebbe accusato i primi sintomi ieri, 30 settembre, in ufficio e subito dopo sarebbe stato portato in terapia intensiva. Intanto nessuna indicazione dalla direzione. Tutti gli altri impiegati sono stati spostati nello stanzone che prima ospitava la redazione web senza spiegazioni ufficiali. Prima Pagine News rivela che nessuno è stato avvertito, nemmeno le organizzazioni sindacali e il nucleo gestione Covid, la task force Rai che si occupa di coronavirus.

Si è fatto avanti il Comitato di Redazione che in una lettera ha scritto: "Care colleghe e cari colleghi, siamo di fronte ad una situazione molto delicata dopo gli ultimi casi di positività riscontrati al Tg1. Il cdr ha incontrato il direttore per capire cosa si intenda fare per affrontare questa situazione e per mettere i colleghi in sicurezza. Il direttore ha condiviso questa nostra preoccupazione e ha sollecitato l’Azienda ad accelerare le procedure di verifica anti Covid previste dai protocolli Rai".

