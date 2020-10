Antonio De Marco, convalidato l'arresto. I legali puntano sull'infermità mentale: chiesta perizia psichiatrica

01 ottobre 2020 a

Si sta valutando la richiesta di perizia psichiatrica per Antonio De Marco, lo studente 21enne reo confesso dell'omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta a Lecce. Lo hanno rivelato i difensori del ragazzo, Andrea Starace e Giovanni Bellisario. Intanto, dopo tre ore di interrogatorio, il gip Michele Toriello ha convalidato l'arresto di De Marco, confermando la custodia cautelare in carcere. "L'atteggiamento del nostro assistito è stato collaborativo - hanno detto i suoi legali -. Ha risposto a tutte le domande fornendo la ricostruzione dei fatti". Nessun dettaglio, invece, sul movente del delitto. Gli avvocati, però, fanno sapere che il ragazzo è "scosso e provato per l'accaduto".

