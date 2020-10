Coronavirus, allarme in Campania: "Pressione sugli ospedali", esauriti i posti al Cotugno

02 ottobre 2020 a

Nuovo record di contagi e ospedali in affanno o con posti letto esauriti. Succede in Campania, dove il bollettino di giovedì primo ottobre segnala 390 nuovi positivi. Un altro boom di contagi, quindi, dopo il picco di settembre con 5.717 casi contati, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio messi assieme. A preoccupare, adesso, è il numero di ricoveri ospedalieri, che ha superato quota 400 e vede 38 persone in terapia intensiva. Gli ospedali iniziano ad essere in difficoltà. Il Cotugno prima di tutti, cui seguono il Cardarelli, Loreto Mare e Ospedale del Mare.

Obbligo di mascherina, il Lazio sfugge di mano a Zingaretti: picco di ricoveri, estremi rimedi

Come riporta Repubblica, il Cotugno è già pieno e ha esaurito i posti letto a disposizione. "L'ospedale sta subendo una pressione altissima sulle degenze ordinarie: 80 letti tutti pieni. Cerchiamo di non sbancare le Terapie subintensive, trasferendo in tempi rapidi i pazienti che migliorano nei reparti ordinari per garantire un turn-over in grado di assistere ognuno nel luogo idoneo alle sue condizioni - spiega a Repubblica uno specialista del polo infettivologico -. Soprattutto la sera, si registra un sovraffollamento in pronto soccorso difficile da gestire perché approdano soggetti che, proprio in vista della notte, temendo di peggiorare, si rivolgono a noi. E quindi aumenta la richiesta di posti letto per il Cotugno che, adesso, sta per trasformarsi di nuovo in "tutto Covid". Ma ormai è in sold-out".

