Piero Fassino rinviato a giudizio: nel mirino dei magistrati la vecchia gestione del Salone del Libro

Piero Fassino è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Torino nell’ambito dell’inchiesta sulla vecchia gestione del Salone del libro. Il processo si aprirà il 17 maggio 2021 e l’ex sindaco del capoluogo piemontese è tra i 29 imputati. Oltre a lui, il rinvio a giudizio ha riguardato Rolando Picchioni e Giovanna Milella, ex presidenti della Fondazione per il libro, e Antonella Parigi, ex assessore regionale alla Cultura. Rispetto a quanto richiesto dalla procura ci sono stati dei proscioglimenti su alcuni casi d’accusa. Il filone d’indagine che riguarda la Parigi è legato all’affidamento dell’organizzazione dell’edizione 2015 del Salone del libro e la preparazione del bando di gara del 2016.

