Coronavirus, niente mascherina? Multe fino a 3mila euro: il pugno di ferro del governo

Mascherina obbligatoria anche all'aperto e multa fino a 3 mila euro per chi non la indossa. La misura, con conseguente stangata, potrebbe arrivare nei prossimi giorni, come anticipato dalla Stampa. Il governo, infatti, sta discutendo su norme più stringenti per fronteggiare la seconda ondata di Covid. Secondo alcune indiscrezioni, le nuove misure verranno adottate nel Dpcm di mercoledì 7 ottobre. Quasi certa, comunque, la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. "Il nemico non è stato ancora sconfitto, siamo consci che non possiamo disperdere i sacrifici compiuti", questo l'appello del premier Giuseppe Conte.

E mentre si pensa a provvedimenti più duri per arginare la diffusione del virus, allo stesso tempo si esclude un lockdown generalizzato. "Non possiamo permettercelo", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Quali sono, quindi, le ipotesi sul tavolo? Il vertice dell'esecutivo non ha discusso solo di mascherina obbligatoria e sanzioni, ma anche di più controlli da parte delle forze dell'ordine nelle zone della movida, come raccomandato dal Comitato tecnico-scientifico. Tra gli altri provvedimenti, la limitazione del numero di partecipanti di eventi privati e un coprifuoco per i locali, una chiusura anticipata alle 23.

