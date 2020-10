Coronavirus, contagi a raffica a Latina: "Restate in casa", l'ipotesi di un lockdown territoriale

05 ottobre 2020 a

In un giorno 73 casi di coronavirus in provincia di Latina. E ora si pensa a dei mini lockdown. "Oggi c'è una riunione in prefettura sul cluster della provincia di Latina. Il tema è delicatissimo. Il discorso è sempre lo stesso, prendere delle misure utili per andare incontro alla popolazione". Lo dice il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti ai microfoni di Che giorno è, su Radio Uno. Sull'eventualità che il focolaio sia nato da un comizio elettorale, nei giorni scorsi, di Matteo Salvini, Zingaretti spiega di "non voler entrare in polemiche" ma, sottolina, "continuo a fare appello alla politica a dare il buon esempio".

Stando ai numeri solo uno dei partecipanti al comizio di Salvini a Terracina, per la campagna elettorale del candidato sindaco Valentino Giuliani, e la Asl di Latina, è risultato positivo ed ha subito attivato il tracing. La notizia è stata anticipata da Il Messaggero. Il comizio si è tenuto la sera del 25 settembre a Terracina con il leader della Lega Matteo Salvini in un ristorante. La Asl è al lavoro per ricostruire i cari link epidemiologici.

Da settimane l'ondata di nuovi positivi è andata aumentando in terra pontina, dal 30 agosto ci sono stati 600 casi, in un solo mese ci sono stati quasi più contagiati che in tutto il resto del periodo di pandemia. L'impennata di ieri fa temere che la situazione sia fuori controllo, anche perché i contagi sono sparsi tra venti dei 33 comuni della provincia.

"E' un aumento preoccupante - commenta il direttore generale della Asl Giorgio Casati - In questo momento, fino a quando non ci sarà un quadro chiaro, invito a uscire solo in caso di necessità e a evitare le uscite superflue"

