Enna, disabile positiva al coronavirus stuprata in ospedale: è incinta, un giallo terrificante

Una storia dai contorni a dir poco inquietanti arriva dalla Sicilia. La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane disabile mentre era ospite di un centro specializzato in provincia di Enna. La donna presenta gravi problemi mentali e adesso aspetta un bambino, che sarebbe il frutto dello stupro subito all’interno della struttura: il fatto risale allo scorso aprile, quando la giovane era positiva al coronavirus e la struttura era diventata zona rossa. Non si conoscono ulteriori dettagli di questa macabra vicenda, né sono trapelate le prime piste su chi potrebbe essere il colpevole di tale scempio: la squadra mobile della Questura di Enna sta indagando e sta sentendo da giorni medici, infermieri, personale della struttura e le persone che sono state a contatto con la giovane. Sarà quantomai importante ricostruire a fondo questo caso avvenuto durante il lockdown ma emerso soltanto adesso.

