Coronavirus, bollettino da allarme rosso: nuovo picco di contagi e ricoveri, Campania verso il lockdown

09 ottobre 2020

Continua a salire l’allarme coronavirus in Italia. Il bollettino di venerdì 9 ottobre rilasciato dal ministero della Salute non promette nulla di buono: schizzano sia i contagi che i ricoveri, al punto che Vincenzo De Luca parla già di lockdown al raggiungimento dei mille contagi al giorno per la sua Campania. Ma andiamo con ordine: i nuovi casi giornalieri sono stati 5.372 su 129.471 tamponi analizzati a fronte di 28 morti e 1.186 guariti. Grande preoccupazione anche per i numeri ospedalieri: i ricoverati con sintomi hanno sfondato quota 4mila (4.086, +161), mentre quelli in terapia intensiva sono 387 (+29). Per quanto riguarda le regioni, i dati non promettono nulla di buono: la Lombardia è tornata davanti a tutti per contagi giornalieri avvicinando quota mille (983), mentre la Campania è salita a 769 (63 ricoveri in terapia intensiva, dove i posti sono circa un centinaio in tutta la regione). Ritoccate verso l’alto anche le situazioni epidemiologiche di Veneto (595), Toscana (483) e Piemonte (401), ma ormai l’allarme riguarda davvero tutta Italia: soltanto sei regioni sono sotto la tripla cifra di contagio, di questo passo saranno necessarie restrizioni simili a quelle dei mesi di marzo e aprile.

