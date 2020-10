Coronavirus, il dossier del Cts con i tre scenari da scongiurare: "Giallo, arancione e rosso", siamo già al lockdown?

11 ottobre 2020 a

Un dossier per prepararsi al peggio quello elaborato dal Comitato tecnico scientifico. All'interno tre scenari di diffusione del coronavirus per ognuno dei quali vengono indicate le misure da adottare per fronteggiare la situazione. Il primo al vaglio è quello attuale ed è denominato "scenario giallo". Qui - secondo quanto rivela Il Messaggero - la trasmissibilità è sostenuta e diffusa su tutto il territorio nazionale, ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo: l'indice Rt di trasmissibilità è tra 1 e 1,25. In questo caso il Cts consiglia il distanziamento sociale, l'istituzione di zone rosse locali e la spinta verso lo smart working.

Poi è la volta dello scenario "arancione" in cui potrebbero precipitare alcune Regioni più a rischio come Lombardia, Campania, Basilicata. La trasmissibilità è sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo: Rt tra 1.25 e 1,5. Per questo vengono raccomandati "interventi straordinari estesi, con lockdown temporanei (2-3 settimane) in Comuni e Province". Non solo, perché è da promuovere anche un inasprimento del distanziamento sociale e l'interruzione delle attività sociali, culturali, sportive a maggior rischio di assembramento.

In fine il più preoccupante degli scenari: quello "rosso". In questa situazione il virus ormai si diffonde in modo incontrollato (indice Rt oltre 1,5), con criticità per la tenuta del sistema sanitario nel breve periodo. Il primo step per far fronte all'emergenza sarebbero le "restrizioni" della circolazione tra Regioni e/o Province e il lockdown sarebbe generalizzato come già accaduto nei mesi precedenti.

