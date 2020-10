Coronavirus, il Cts riduce a 10 giorni la quarantena e abolisce i due tamponi negativi per essere considerato guarito

11 ottobre 2020 a

Non solo restrizioni per questa seconda ondata. Nella lunga riunione di oggi, domenica 11 ottobre, del Comitato tecnico scientifico è stato concesso il via libera alla riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni, e stop alla regola del doppio tampone negativo per poter dichiarare un positivo guarito. Ne basterà uno, dunque. Queste, a quanto si apprende, le indicazioni emerse dall'incontro convocato convocato d’urgenza dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il motivo del cambio di passo risiede anche nel fatto che l'intervento ridurrà fin da subito la forte pressione sul sistema nazione dei tamponi. Sistema che in questi giorni di ritorno a contagi numerosi è andato nel caos.

