Coronavirus, il Corriere divulga le richieste segrete della Asl alla Regione: "Subito chiusure alle 18", lockdown di fatto?

12 ottobre 2020 a

a

a

Tra i provvedimenti da prendere contro l’avanzata del coronavirus, gli esperti di Regione Lombardia – che si riuniscono stasera alle 17 – discuteranno anche di due proposte sottoposte alla loro attenzione dai vertici di Regione Lombardia con un’email (riservata) inviata dal direttore generale dell’assessorato alla Sanità Marco Trivelli. Nel documento, che il Corriere della Sera è riuscito a divulgare in esclusiva nonostante la segretezza, si legge:: "Orario di chiusura bar anticipata alle 18 come nel mese di marzo" e "riduzione del carico sul trasporto pubblico attraverso l’utilizzo della didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado e lo smart working in ogni contesto applicabile". Le linee guida arriveranno sicuramente dal Dpcm del governo che sarà varato a breve, ma nel frattempo le istituzioni lombarde stanno valutando il da farsi, soprattutto per quanto riguarda il capoluogo. Resta il fatto che la sanità lombarda chiede da subito provvedimenti ben più restrittivi, con chiusure alle 18. Un lockdown "di fatto", uno degli scenari più estremi in cui si possa sfociare nel corso di questa seconda ondata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.