Corteo No-mask, minacciato un giornalista: "Pezzo di me*** infame, ti fuciliamo". Spunta un video sconvolgente

A piazza San Giovanni a Roma la manifestazione dei no-mask ha coinvolto centinaia di persone, molti con la mascherina abbassata malgrado l’esortazione di chi dal palco sottolineava che fosse necessario indossarla perché queste sono le regole. Una giornata difficile finita con la polizia che ha dovuto proteggere un giornalista di FanPage, Saverio Tommasi e la collega Wendy Elliot, rei di aver fatto il loro dovere: domande ai manifestanti anti-mascherina scesi in piazza contro le decisioni del governo con l'ultimo Dpcm.

Nel video c'è un riassunto della giornata del cronista con annessi insulti e provocazioni da parte dei manifestanti. L'intervento della polizia, "pronto ed efficace", racconta Tommasi, ha permesso di non subire aggressioni. Ma ad essere preso di mira non è stato soltanto Tommasi, ma anche gli altri giornalisti in piazza, accusati dai no-mask di essere “servi del regime”. Tra gli altri insulti, irriferibili, roba del tipo: "Pezzo di me*** infame, morirai fucilato".

