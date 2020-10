Coronavirus, il matrimonio a Monte di Procida si trasforma in un focolaio: 45 positivi, scatta un mini lockdown

12 ottobre 2020 a

a

a

Un matrimonio a Monte di Procida, in provincia di Napoli, si è trasformato in un focolaio. Degli 80 invitati, ben 45 sono risultati positivi al coronavirus. Ecco perché il sindaco, Giuseppe Pugliese, si è visto costretto a imporre un mini lockdown. L'ordinanza prevede la chiusura di scuole, palestre, centri ricreativi, nonché la sospensione delle manifestazioni pubbliche e la forte limitazione di quelle private, con il divieto che ad un evento vi siano più di 10 persone.

Coronavirus, "se non metti la mascherina sei un criminale fascista": il governo ci vessa per nascondere le sue balle

Il matrimonio incriminato si è tenuto in una struttura di Bacoli, comune limitrofo a Monte di Procida, ma ben 35 positivi risiedono nella città amministrata da Giuseppe Pugliese. Mentre gli altri dieci abitano in altri comuni e addirittura all'estero, visto che la sposa è originaria di Bratislava. Intanto la preoccupazione è che il numero dei contagi nella zona possa salire, dal momento che non è ancora terminato lo screening sui contatti di quelli che sono risultati positivi . "Sono abbastanza fiducioso: non mi aspetto emergano tanti altri nuovi casi. Fortunatamente siamo riusciti a individuare tutti i contatti e a metterli in isolamento fiduciario in attesa dell'esito del tampone", ha detto il primo cittadino a Fanpage.it.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.