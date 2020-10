Coronavirus, bollettino 12 ottobre: 39 morti, schizza il tasso di positività, balzo dei ricoveri in terapia intensiva

12 ottobre 2020 a

Si abbassa la curva dei contagi da coronavirus in Italia grazie all’effetto-domenica. Il bollettino di lunedì 12 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.619 nuovi casi su 85.442 tamponi analizzati (tasso di positività al 5,4%), un numero decisamente inferiore ai 104.658 di ieri, dai quali erano stati riscontrati 5.456 contagi. Inoltre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39 morti (il massimo dal 20 giugno scorso) e 891 guariti, mentre gli attualmente positivi sono saliti a 82.764: la stragrande maggioranza però è asintomatica e in isolamento domiciliare (77.491), anche se i numeri ospedalieri confermano il trend in crescita. I ricoverati con sintomi sono 4.821 (+301 rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 452 (+32). Per quanto riguarda le regioni, in tredici hanno fatto registrare la tripla cifra di nuovi casi: guida la Lombardia con 696, seguita a stretto giro dalla Campania (662). Situazioni preoccupanti anche in Toscana (466), Piemonte (454), Lazio (395), Emilia Romagna (337) e Veneto (328).

