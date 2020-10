Coronavirus, Milano fa paura: i nuovi contagi vicini ai numeri di marzo, chieste "limitazioni più restrittive"

13 ottobre 2020 a

a

a

Torna la paura-Milano. Il coronavirus si sta nuovamente abbattendo sul capoluogo lombardo. A preoccupare tre indicatori: l'indice Rt che misura quante persone contagia un infetto. Il dato elaborato dall'Agenzia di tutela della Salute lo dà all'1,48. Cifre elevata se si considera che la soglia di allerta fissata dal ministero della Salute è 1,5. Poi - prosegue Il Corriere - c'è il numero di nuovi casi. Stando ai contagi attuali settimanali le previsioni vedono un ritorno alla metà di marzo.

Infine c'è il terzo fattore, forse il più preoccupante: l'evoluzione della curva, in salita costante. "L'attenzione è massima perché la curva sta salendo con rapidità e siamo lontani dal picco", dice il direttore generale dell'Ats Walter Bergamaschi per poi proseguire: "È l'effetto della riapertura delle scuole, della ripresa delle attività lavorative e della vita notturna. Per evitare nuovi blocchi bisogna imparare davvero a convivere con il virus, riducendo le attività non essenziali". Una situazione quasi emergenziale, tanto che in un'email riservata del direttore dell'assessorato alla Sanità, Marco Trivelli, al Cts lombardo, si chiedono "limitazioni più restrittive" su Milano.

