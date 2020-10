Coronavirus, focolaio in un collegio di Milano. 25 studenti positivi, 70 in isolamento

16 ottobre 2020 a

E' scoppiato un focolaio di coronavirus al Collegio di Milano, in via San Vigilio, quartiere Barona. I ragazzi positivi sono almeno 25, come ha confermato a MilanoToday il direttore della struttura, Stefano Blanco. In quarantena, invece, ce ne sono 70. Il campus ospita gli universitari iscritti negli atenei del capoluogo lombardo. "La cosa positiva è che nessuno di loro sta male. Tutti sono in buone condizioni cliniche e stanno passando il periodo di isolamento all'interno delle loro stanze", ha assicurato Blanco. Il focolaio si è sviluppato nell'arco di dieci giorni, a partire dal 6-7 ottobre. "Due terzi dei ragazzi contagiati sono asintomatici - ha spiegato il direttore -. Il numero delle persone in isolamento si è allargato perché vengono considerati i contatti stretti dei positivi. Già la prossima settimana però qualcuno finirà l'isolamento fiduciario". Il primo ad accorgersi che alcuni ragazzi stavano sviluppando i sintomi del virus è stato il medico del collegio, che perciò aveva predisposto la quarantena fiduciaria già prima dei test.

