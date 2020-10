Coronavirus a Milano, il direttore dell'Ats Demicheli: "Tracciamento impossibile, state a casa. Velocità di contagio sconosciuta"

19 ottobre 2020 a

Nel dubbio state a casa. Il messaggio, inquietante, è del direttore dell'Ats Milano Vittorio Demicheli, che ai microfoni di Sky Tg24 è costretto ad ammettere: "Non riusciamo a tracciare tutti i contagi, a mettere noi attivamente in isolamento le persone. Chi sospetta di aver avuto un contatto a rischio o sintomi stia a casa". Che è un po' una bandiera bianca sventolata mentre il coronavirus ha ripreso a correre. "Quello che ci preoccupa è che non sappiamo esattamente qual sia la velocità con cui si può verificare il fenomeno in una grossa metropoli come Milano", sottolinea Demicheli. Di fatto, un salto nel buio.

"Quello che vediamo è che il contagio circola più velocemente nelle zone che sono state meno colpite la volta scorsa, quando è intervenuto il lockdown", spiega ancora Demicheli. "Ciascuno dovrà rinunciare a qualcosa, perché in questo momento la fase del contenimento purtroppo è inefficace. In una pandemia quando si raggiungono certi numeri si deve interrompere la fase del contenimento e passare a quella della mitigazione - ha aggiunto -. Quindi quello a cui lavoriamo in questo momento è invitare le autorità a prendere delle decisioni un po’ più incisive, quando abbiamo chiuso le attività alle 18 nella curva epidemiologica c'è stata una frenata brusca. Poi dobbiamo iniziare a preoccuparci di prendere in carico le persone più fragili, dobbiamo fare in modo che i soggetti che possono ammalarsi gravemente e morire nelle prossime settimane siano presi in carico da qualcuno, perché sono quelli che rischiano di più".

