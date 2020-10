Coronavirus, bollettino 20 ottobre: contagi stabili a 10.874. Picco di vittime e ricoveri: verso l'emergenza ospedaliera

20 ottobre 2020 a

Dopo la “pausa” della domenica, torna a salire la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Il bollettino di martedì 20 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 10.874 nuovi casi su 144.737 tamponi analizzati (tasso di positività al 7,5 per cento), a fronte di 89 morti (ieri erano 73) e 2.046 guariti. Se tutto sommato il numero dei contagi sembra essersi stabilizzato intorno a quota 10-11mila, il vero dramma riguarda gli ospedali perché adesso stiamo iniziando a raccogliere i veri malati: dopo che per giorni la media dei ricoveri giornalieri ha oscillato tra quota 500 e 600, stavolta l’incremento è stato molto importante. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 778 ricoverati con sintomi (8.454 in totale) e 73 in terapia intensiva (870 complessivi): i livelli dello scorso marzo sono lontani, ma con il trend attuale quella è la fine che siamo destinati a fare, se non addirittura peggio. Anche perché intanto stanno salendo gradualmente anche i decessi per Covid, e infatti le regioni più colpite stanno iniziando a correre ai ripari: ma il coprifuoco basterà? Difficile, considerando quanto è diffuso il contagio in Lombardia e in Campania: la prima ha scoperto 2.023 casi in più rispetto a ieri, la seconda invece 1.312. Senza dimenticare il Lazio, che non ha ancora preso misure più restrittive rispetto al Dpcm, ma viaggia comunque a 1.224 positivi in un solo giorno. Lo stesso vale per il Piemonte, che nelle ultime 24 ha avuto addirittura 1.396 casi. Inoltre in tripla cifra di contagio ci sono ben undici regioni, tra le quali svettano la Liguria (907) e la Toscana (812).

