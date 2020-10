Milano, riapre l'ospedale di Guido Bertolaso: l'annuncio della Lombardia. Ora Marco Travaglio che dice?

21 ottobre 2020 a

Riapre l'ospedale in Fiera a Milano, la cosiddetta Astronave di Guido Bertolaso, che la primavera scorsa è stata al centro delle polemiche per la questione donazioni. Ad annunciarlo è stato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana: “Le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo riaprono nei prossimi giorni e garantiranno al sistema lombardo i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive, che saranno gradualmente occupati”. Il governatore ha spiegato che la situazione epidemiologica è in rapida evoluzione e che sono necessarie misure organizzative straordinarie. L'ultimo bollettino conta infatti più di 4 mila positivi in Lombardia in 24 ore. E di questi ben 1.858 nella sola Milano. Riapre l'astronave di Bertolaso. E vien da chiedersi: ora, dopo mesi di campagna diffamatoria, Marco Travaglio e il Fatto Quotidiano che dicono?

