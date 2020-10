Selvaggia Lucarelli, video choc a Milano: "Sala chiede agli anziani di stare a casa", un clamoroso "vaffa" dalla bocciofila

21 ottobre 2020 a

Proteggiamo gli anziani e le fasce più deboli della popolazione dal Covid. Abbiamo sentito questo appello tante volte, da parte di politici, medici e personaggi più o meno noti. Il sindaco di Milano, Beppe Sala - durante un'intervista a Radio Deejay - aveva esortato gli over 65 a stare in casa e vedere poca gente. Ma pare che non tutti abbiano recepito il messaggio. Tant'è che in un video realizzato da Selvaggia Lucarelli dietro alla bocciofila di piazza Lavater, in zona Buenos Aires a Milano, si vedono proprio gli anziani giocare a carte e chiacchierare. Tutti indossano la mascherina, certo, ma il distanziamento è davvero minimo.

"Meglio fermarci subito". Per Selvaggia Lucarelli è lockdown: "Prima che sia troppo tardi"

