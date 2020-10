Latina, 12enne stuprata in pieno lockdown da tre indiani in attesa di regolarizzazione: fermati gli aggressori

22 ottobre 2020 a

Una ragazza di 12 anni è stata stuprata da tre uomini durante il periodo di lockdown a Fondi, in provincia di Latina. I fatti risalgono a marzo e aprile. Gli aggressori, tre indiani in attesa di regolarizzazione, erano ospiti della famiglia della giovane e avrebbero approfittato dell'assenza del padre, che in quelle settimane era via da casa per motivi di lavoro. Adesso dovranno rispondere di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima. Ad essersi accorta del problema è stata la mamma della ragazza, che così ha fatto partire le indagini. Stando al racconto della 12enne, sentita in un ambiente protetto, i tre uomini avrebbero abusato sessualmente di lei con la forza in diverse occasioni, intimandole poi di non raccontare nulla a nessuno. La famiglia della giovane non si era accorta subito delle violenze, ma gli aggressori furono allontanati a luglio dall'abitazione per altri motivi. Per loro è stato emesso un provvedimento di fermo, due di loro sono stati rintracciati a Fondi, mentre il terzo a Pordenone, dove si era rifugiato dopo l'accaduto.

