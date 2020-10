Coronavirus, ecco la nuova autocertificazione per il coprifuoco: ecco come compilarla

22 ottobre 2020 a

Torna l’autocertificazione e il Viminale diffonde il modulo che servirà ai cittadini di tutta Italia per evitare la multa se si spostano negli orari vietati. Per ora le Regioni che hanno previsto restrizioni agli spostamenti sono Lombardia, Lazio, Campania, Liguria e Piemonte. La scheda va compilata ogni volta e data alle forze dell’ordine. In caso di visita a un parente o altre persone per motivi d’urgenza non è obbligatorio indicarne le generalità per motivi di privacy. Il coprifuoco prevede comunque la possibilità di circolazione per motivi di lavoro, grave necessità e ovviamente per il rientro a casa. Per evitare sanzioni - fino a 3mila euro - è necessario comunque presentare una autocertificazione che attesti il motivo per il quale ci si trova fuori dalla propria abitazione.

Clicca qui per scaricare il modulo

